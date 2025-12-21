Del favor familiar al talento profesional: un cambio necesario

El término nepotismo proviene del latín nepos, que significa “descendiente” o “sobrino”. Durante la Edad Media, este fenómeno se manifestaba principalmente en el ámbito eclesiástico: los papas y otros prelados de la Iglesia, al no poder tener hijos legítimos, solían favorecer a sus familiares, a quienes presentaban como sobrinos, otorgándoles prebendas, canonjías y otros privilegios. De estas prácticas históricas surge el concepto moderno de nepotismo, entendido como el favoritismo hacia los parientes en la asignación de cargos o beneficios.

En los niveles de desarrollo sociocultural más elementales, característicos de sociedades rurales o menos industrializadas, los lazos de sangre desempeñan un papel fundamental en la organización social. En estas culturas, el clan, la tribu u otras formas de agrupación basadas en el parentesco constituyen el principal mecanismo de producción, cooperación y estructura social. Por ello, la pertenencia al grupo depende del cumplimiento de ciertos vínculos familiares, dejando poco o ningún espacio para los individuos ajenos a la comunidad.

Con la transición del sistema feudal hacia una economía capitalista, la familia extendida dejó de ser la principal unidad productiva, lo que provocó la desaparición gradual de los lazos de dependencia económica entre sus miembros.

En su lugar, surgieron relaciones sociales y laborales más modernas, basadas en la especialización y la autonomía individual. Al mismo tiempo, el crecimiento y fortalecimiento de las instituciones públicas trasladó la administración de los bienes comunes, la justicia y otros asuntos del ámbito familiar al espacio colectivo de la sociedad. Así, el nivel de desarrollo de los pueblos comenzó a reflejarse en su capacidad para trascender las estructuras basadas en el parentesco y adoptar formas más impersonales y racionales de organización social.