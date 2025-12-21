  1. Inicio
Pichichi Liga Española: anotó doblete y golpe a Lewandowski; así quedó Mbappé

Lewandowski sufre nuevo revés y otro goleador marcó doblete: así quedó la tabla de goleadores en España y diferencia con Mbappé.

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 10:21 -
  • Lesly Gutiérrez
Movimientos en la tabla de goleadores tras el Barcelona vs Villarreal este domingo en la jornada 17 de la Liga Española.
20. Vinicius (Real Madrid) -- No anotó ante el Sevilla y se ha quedado en el fondo con sus 5 goles tras la jornada 17 de la Liga Española.

 Foto EFE
19. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español fue otro de los que no marcó en esta fecha. Su equipo empató 1-1 ante Levante y se quedó con 5 anotaciones.

 Foto EFE
18. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- No jugó este sábado ante el Real Oviedo por la jornada 17 de la Liga Española y se quedó con 5 goles.

 Foto EFE
17. Pere Milla (Espanyol) -- Su equipo juega este lunes ante el Athletic, pero se mantiene en la lucha con sus 5 anotaciones.
16. Buchanan (Villarreal) -- El canadiense tuvo un gran partido ante el Barcelona este domingo, pero se fue sin marcar. Lleva 5 goles en lo que va de la temporada.

 Foto EFE
15. Antony (Real Betis) -- El brasileño tiene en su cuenta 5 anotaciones. Su equipo juega este domingo ante el Getafe.

 Foto EFE
14. Antonie Griezmann (Atlético de Madrid) -- El francés selló la goleada de su equipo ante Girona (0-3) este domingo por la jornada 17 y escaló en la tabla de goleadores, ahora con 6 anotaciones.

 Foto EFE
13. Etta Eyong (Levante) -- El delantero lleva 6 goles, pero se estanca con esa cantidad, ya que se encuentra con su selección en la Copa de África.
12. Rafa Mir (Elche) -- Lleva 6 goles y puede aumentar su cuenta en el encuentro de este domingo ante el Rayo Vallecano.
11. Hugo Duro (Valencia) -- Es otro de los goleadores que se mantiene en la lista. Lleva 5 goles en lo que va de LaLiga EA Sports.
10. Budimir (Osasuna) -- Se destapó con doblete el sábado en el triunfo ante Alavés (3-0) y escaló en la tabla de goleadores. Lleva 6 anotaciones.

 Foto EFE
9. Moleiro (Villarreal) -- No marcó este domingo ante el Barcelona por la jornada 17 y se quedó con 6 goles.

 Foto EFE
8. Cucho Hernández (Real Betis) -- Es otro de los jugadores que tiene en su cuenta 6 goles en lo que va de la Liga Española.

Foto EFE
7. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- La joven estrella marcó ante el Villarreal y escaló en la tabla de goleadores; lleva 7 goles.

 Foto EFE
6. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El argentino se ha estancado y este domingo no marcó ante Girona (0-3) pero se mantiene en la pelea con sus 7 anotaciones.
5. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasieño también marcó con el Barcelona ante el Villarreal y alcanzó los 7 goles.
4. Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco sigue sin marcar y ante el Villarreal no pudo en esta jornada 17 tras entrar de cambio. Lleva 8 goles.

 Foto EFE
3. Muriqi (Mallorca) -- No anotó ante el Valencia en esta fecha y se mantiene con 9 anotaciones. Es una de las sorpresas en el top.

 Foto EFE
2. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El español se fue sin anotar ante el Villarreal, pero sigue de cerca a Mbappé. Lleva 11 goles tras 17 jornadas en la Liga Española.

 Foto EFE
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés no falló ante el Sevilla y fue uno de los anotadores. Aumentó su ventaja en la pelea por el 'Pichichi' y alcanzó los 18 goles, siete más que su más cercano perseguidor.
Así quedó la tabla de goleadores en la Liga Española en los últimos partidos de la jornada 17 y de este 2025.
