Confianza en bancos también se protege con información

La confianza en un banco no se sostiene únicamente por el dinero que guarda, sino por la seguridad de que existen instituciones capaces de vigilarlo, proteger los ahorros y responder cuando algo falla, pero hay otro elemento igualmente importante: que los ciudadanos sepan cómo funciona esa protección, pues una garantía desconocida difícilmente puede generar tranquilidad.

La crisis de Ueno Bank en Paraguay ofrece una lección. El Banco Central intervino la entidad por graves problemas de solvencia, mientras numerosos clientes enfrentaban incertidumbre sobre sus recursos. El caso también abrió cuestionamientos sobre la supervisión bancaria, los vínculos entre intereses privados y autoridades públicas, y la protección de fondos previsionales, convirtiendo una dificultad financiera en un problema de dimensiones políticas e institucionales.

Lo ocurrido permite comprender que la estabilidad bancaria descansa sobre responsabilidades diferentes, pero relacionadas: los bancos deben administrar prudentemente los recursos que reciben, los supervisores tienen que identificar riesgos y exigir correcciones oportunas, mientras los mecanismos de garantía deben proteger a los depositantes cuando una institución no puede cumplir sus obligaciones.

Honduras dispone del Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), cuya función es garantizar, dentro de los límites establecidos por la ley, los depósitos cubiertos en instituciones financieras aportantes sometidas a liquidación forzosa. Su labor complementa la supervisión que ejerce la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y las funciones del Banco Central de Honduras, instituciones con responsabilidades distintas que forman parte del sistema de estabilidad financiera.

Sin embargo, la existencia de leyes, supervisores y fondos de garantía no resuelve por sí sola el problema de la confianza; también importa que la población comprenda qué protege el seguro, hasta qué monto, bajo cuáles condiciones y qué procedimiento debe seguir cuando necesita recuperar sus ahorros.

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Ahí la información adquiere valor económico e institucional, porque una comunicación tardía, confusa o incompleta puede alimentar rumores, provocar decisiones precipitadas y profundizar una crisis, mientras informar con claridad, reconocer los problemas y explicar las medidas adoptadas ayuda a reducir la incertidumbre. La transparencia no sustituye la solvencia ni corrige una mala supervisión, pero permite que las respuestas institucionales sean conocidas, comprendidas y evaluadas.

La enseñanza para Honduras no consiste en anticipar una crisis bancaria ni en establecer comparaciones alarmistas, sino en fortalecer una cultura de prevención, responsabilidad y conocimiento ciudadano, donde la confianza financiera se construya mediante instituciones sólidas, mecanismos efectivos de protección y una población suficientemente informada para conocer sus derechos y comprender cómo se protege el fruto de su trabajo.