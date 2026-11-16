Agua y saneamiento (I)

La LXXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente a julio de 2025, registra 2,767,868 viviendas en Honduras. De ellas, 1,620,220 se ubican en zonas urbanas y 1,147,648 en zonas rurales.

Los datos sobre acceso a agua y sistemas de saneamiento permiten trazar un mapa preciso de las condiciones en que vive la población y de las brechas que persisten entre el campo y la ciudad. Lo que muestran estos cuadros no es solo un inventario de infraestructura: es un retrato de desigualdad estructural.

FUENTES DE AGUA: A nivel nacional, el 89.2% de las viviendas obtiene agua por tubería instalada. En las zonas urbanas, esa cobertura alcanza el 95.0% - con San Pedro Sula a la cabeza (96.6%), seguida del resto de ciudades (95.0%) y Tegucigalpa (94.3%).

En el área rural, la cifra baja a 80.9%: aproximadamente una de cada cinco viviendas rurales no cuenta con este servicio.

El 19.1% restante de viviendas rurales se abastece por medios de calidad variable: pozo con bomba (3.2%), pozo de malacate (2.1%), río o manantial (4.4%), agua del vecino (2.5%) y otras fuentes no especificadas (6.0%). Esta última categoría sugiere una diversidad de arreglos informales -captación de lluvia o compra a vendedores ambulantes - que escapa de cualquier regulación sanitaria.

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Tegucigalpa tiene un dato particular: el 4.0% de sus viviendas depende de carros cisterna, la proporción más alta del país en esa categoría. Esto refleja los problemas crónicos de distribución en colonias periféricas de la capital, donde la red de agua no llega o no funciona con regularidad. En San Pedro Sula, esa cifra es prácticamente cero.

Los sistemas de saneamiento. Las diferencias entre lo urbano y lo rural se vuelven mucho más pronunciadas en saneamiento.

En las ciudades, el 63.0% de las viviendas tiene inodoro conectado a alcantarilla y otro 24.0% dispone de inodoro con pozo séptico, sumando un 87.0% con saneamiento adecuado.

Tegucigalpa lidera con 85.0% en alcantarillado; San Pedro Sula alcanza el 79.8%. El resto de ciudades queda en 52.9%, aunque compensa parcialmente con 31.6% en pozos sépticos.