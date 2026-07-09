1969: El Salvador contra Honduras

Para justificar el error político, Fidel Sánchez Hernández llamó a la invasión en contra de Honduras guerra de “legítima defensa”. Cincuenta y siete años después, Centroamérica y las sociedades salvadoreña y hondureña continúan mostrando las heridas de aquella decisión política irracional, marcada por la falta de liderazgo en ambos países para mantener el diálogo y evitar el uso de las armas entre dos de las naciones más similares de la región.

El sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría, asesinado por militares salvadoreños, escribió que Honduras y El Salvador tenían ideas equivocadas el uno del otro, lo que impedía el entendimiento entre ambos pueblos. Esa apreciación, sostiene el texto, continúa teniendo vigencia.

El autor afirma que, durante décadas, algunos dirigentes de ambos países han considerado al vecino como una amenaza para su existencia, alimentando la desconfianza y debilitando las relaciones bilaterales. En ese contexto, menciona al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a quien atribuye una estrategia política y mediática para proyectarse como un líder regional mientras cuestiona a otros gobiernos centroamericanos.

Según el análisis, Bukele pretende mostrarse como un "buen vecino" ante la población, pero al mismo tiempo descalifica a gobernantes que no gozan de su mismo nivel de popularidad ni ejercen un modelo de poder similar al suyo. También sostiene que el mandatario salvadoreño busca construir una imagen de superioridad política inspirada en la figura de Francisco Morazán.

El texto recuerda que la guerra de 1969 dejó consecuencias negativas para ambas naciones. En el caso de El Salvador, señala que el fracaso en alcanzar sus objetivos militares contribuyó a crear las condiciones que desembocaron en la guerra civil, debilitó el crecimiento económico y puso fin a la hegemonía militar en el poder.

Respecto a Honduras, sostiene que el llamado Reformismo Militar terminó marcado por la violencia en Olancho y por la expulsión de miles de salvadoreños que residían en territorio hondureño. Añade que, pese al retorno al Estado de derecho en 1982, el país no ha logrado superar los problemas estructurales que limitan su desarrollo.

El autor considera que la respuesta a las diferencias entre ambos países no debe ser la confrontación, sino la rectificación y el fortalecimiento del diálogo. También rechaza la idea de que Honduras pueda ser sometida mediante estrategias políticas o mediáticas, al tiempo que cuestiona la percepción de que El Salvador deba mantenerse en alerta ante una supuesta amenaza militar hondureña.

Asimismo, sostiene que los desafíos actuales trascienden las fronteras nacionales y requieren nuevas formas de cooperación entre los países centroamericanos, con reglas claras y relaciones transparentes.

El análisis también señala que ha quedado atrás el tiempo de las rivalidades y las maniobras políticas que buscan ventajas mediante prácticas poco transparentes, al considerar que esas conductas solo dificultan la construcción de una integración regional sólida.

Finalmente, reconoce que en 1969 Honduras cometió injusticias contra ciudadanos salvadoreños que residían y contribuían al desarrollo del país. Sin embargo, concluye que este no debe ser un momento para alimentar resentimientos, sino una oportunidad para que ambas naciones trabajen juntas en la construcción de un futuro compartido basado en la cooperación.