Zelenski reitera su agradecimiento a EE.UU. después de que Trump le acusara de ingratitud

Zelenski expresó su deseo de que "haya un resultado práctico y que acerque a Ucrania y a toda Europa a una paz y una seguridad fiables"

  • 23 de noviembre de 2025 a las 11:30 -
  • Agencia EFE
Fotografía de archivo del 28 de febrero de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), posando junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos).

 EFE
Ginebra, Suiza.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a agradecer a Estados Unidos y concretamente al presidente Donald Trump "todo lo que están haciendo por la seguridad" de su país, poco después de que el mandatario estadounidense volviese a acusar a Ucrania de ingratitud.

"El liderazgo de Estados Unidos es importante, estamos agradecidos por todo lo que Estados Unidos y el presidente Trump están haciendo por la seguridad y seguimos trabajando de la manera más constructiva posible", dijo a través de su cuenta de la red social X.

Recalcó que delegaciones de su país y de Estados Unidos se han reunido hoy en Ginebra y expresó su deseo de que "haya un resultado práctico y que acerque a Ucrania y a toda Europa a una paz y una seguridad fiables"

"Es importante que haya diálogo, que se haya revitalizado la diplomacia", mencionó Zelenski en torno a las conversaciones que han tenido lugar hoy sobre el plan presentado por el Gobierno de Trump para terminar con la guerra con Rusia, pero que todos los analistas coinciden -incluidos los del campo del mandatario estadounidense- en que se inclina claramente a favor de las posiciones de Rusia.

