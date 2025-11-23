Zelenski reitera su agradecimiento a EE.UU. después de que Trump le acusara de ingratitud

Ginebra, Suiza.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a agradecer a Estados Unidos y concretamente al presidente Donald Trump "todo lo que están haciendo por la seguridad" de su país, poco después de que el mandatario estadounidense volviese a acusar a Ucrania de ingratitud.

"El liderazgo de Estados Unidos es importante, estamos agradecidos por todo lo que Estados Unidos y el presidente Trump están haciendo por la seguridad y seguimos trabajando de la manera más constructiva posible", dijo a través de su cuenta de la red social X.