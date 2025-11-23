  1. Inicio
Lula hablará con Trump para evitar un conflicto con Venezuela

"Estoy preocupado porque América del Sur está considerada una zona de paz", subrayó el mandatario brasileño

  • 23 de noviembre de 2025 a las 07:27 -
  • Agencia EFE
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la cumbre del G20.

EFE
Johanesburgo, Sudáfrica.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este domingo, tras clausurarse la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo, que hablará con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para evitar un conflicto militar con Venezuela.

En una rueda de prensa, Lula se declaró "muy preocupado" por el despliegue militar de país norteamericano en el Caribe en el marco de la creciente tensión con Venezuela.

El ultimátum de Donald Trump a Ucrania para que acepte su plan de paz

"Estoy preocupado porque América del Sur está considerada una zona de paz", subrayó el mandatario brasileño.


