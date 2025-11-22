  1. Inicio
Gobierno de EUA pide de nuevo revelar los testimonios del gran jurado en el caso Epstein

Esta es la primera acción pública de la Administración del presidente Donald Trump sobre los archivos de Epstein

  • 22 de noviembre de 2025 a las 18:49 -
  • Agencia EFE
Donald Trump, quien trabó décadas atrás amistad con Epstein y se había opuesto a revelar los archivos argumentando que se trata de un "bulo" de los demócratas, cambió de postura hace unos días y ordenó se publicaran.

 GRAIG HUDSON / POOL / EFE
Washington, Estados Unidos

El Gobierno estadounidense pidió de nuevo a un tribunal federal que revelara las transcripciones de un gran jurado sobre el caso criminal de Jeffrey Epstein, meses después de que jueces de Nueva York y Florida rechazaran su petición citando directrices legales.

Esta es la primera acción pública de la Administración del presidente Donald Trump sobre los archivos de Epstein desde que el mandatario firmó el pasado miércoles la ley que ordenaba la divulgación de casi todos los archivos de la investigación.

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México

El Departamento de Justicia citó la recién firmada ley en su petición acelerada al tribunal del sur de Florida y pidió "que haga públicas las transcripciones del gran jurado relacionadas con las investigaciones mencionadas anteriormente y que modifique cualquier orden de protección aplicable que, de otro modo, impidiera su divulgación pública".

"La ley no exime de la divulgación pública todas las transcripciones del gran jurado", agregó el escrito, que está firmado por la Fiscal General, Pam Bondi.

Una magistrada de este mismo tribunal rechazó el pasado julio revelar las transcripciones al sostener que la ley solo permitía divulgar los testimonios de un gran jurado en situaciones específicas, "ninguna de las cuales aplicaba a este caso".

No obstante, reconoció el interés público del caso y resaltó que solo una decisión del Tribunal Supremo podría permitir que se publicasen sus transcripciones.

La ley aprobada esta semana no incluye, sin embargo, menciones específicas sobre el testimonio ante el gran jurado.

Trump, quien trabó décadas atrás amistad con Epstein y se había opuesto a revelar los archivos argumentando que se trata de un "bulo" de los demócratas, cambió de postura hace unos días al ver que la aprobación de la ley era inevitable en el Congreso con el apoyo de su propio partido y se mostró a ratificar la ley.

Epstein fue condenado en 2008 por prostitución de una menor en Florida tras un polémico acuerdo con el Gobierno Federal, y aguardaba un nuevo juicio por cargos federales de tráfico sexual con una posible condena de hasta 45 años de prisión, cuando se suicidó el 10 de agosto de 2019 en una prisión de Nueva York.EFE

