Aerolínea cancela vuelos a Venezuela "por aumento de actividad militar"

La decisión de la aerolínea surge luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtió sobre "una situación potencialmente peligrosa en la región".

  • 22 de noviembre de 2025 a las 15:25 -
  • Agencia EFE
La decisión de las compañías aéreas y la advertencia de la FFA de Estados Unidos coincide con el nutrido despliegue militar de Washington cerca de Venezuela.

Fotografía: EFE
TEGUCIGALPA, HONDURAS

La aerolínea Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela e irá evaluando la situación en ese país para decidir cuando retoma sus operaciones. El primer vuelo previsto era para este próximo lunes.

Iberia ha adoptado esta decisión en consonancia con lo que están haciendo otras aerolíneas, que también están cancelando sus vuelos a Venezuela por la situación en el país, han informado fuentes de la compañía española.

China afirma que seguirá apoyando al régimen de Nicolás Maduro

El número de vuelos comerciales de Iberia a Venezuela es de cinco semanales. El viernes y el domingo son los únicos días que no hay programados vuelos a ese país, según las fuentes consultadas.

La cancelación de estos vuelos se produce después del aviso que emitió el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Putin ratifica compromiso de Rusia con Venezuela en su relación estratégica

En su comunicación, la FAA advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

"Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", explica el texto.

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.

