Putin ratifica compromiso de Rusia con Venezuela en su relación estratégica

"Quisiera reconfirmar nuestra solidaridad inalterable con el pueblo amigo de Venezuela. Le deseo buena salud, bienestar y éxitos en su labor estatal", expresó Putin a Maduro.

  • 22 de noviembre de 2025 a las 11:04 -
  • Agencia EFE
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en una fotografía de archivo.

EFE
CARACAS, VENEZUELA

El presidente ruso, Vladímir Putin, ratificó su compromiso con Venezuela en su relación estratégica, según una carta enviada por la Embajada de Rusia en Caracas y compartida este sábado por el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil.

"Sin duda alguna, nosotros continuaremos el estrecho trabajo conjunto en aras del fortalecimiento continuo de las relaciones de asociación estratégica entre Moscú y Caracas", manifestó Putin en la carta, enviada al presidente Nicolás Maduro en la víspera de su cumpleaños.

El Gobierno de Maduro dice que Estados Unidos busca convertir a Venezuela en su estado 51

El presidente ruso dijo estar seguro de que bajo el mandato de Maduro Venezuela "superará con dignidad todas las pruebas y defenderá sus intereses legítimos en estos tiempos turbulentos".

En octubre pasado, el mandatario venezolano aseguró que su país y Rusia están, "en la práctica, más unidos que nunca", tras celebrar la promulgación por parte de Putin de la ley de ratificación del Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre ambas naciones, que entró en vigor el pasado 12 de noviembre, según el Portal de Información Legal del Estado ruso.

El acuerdo amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

El pasado 3 de noviembre, Maduro dijo que su Gobierno tiene una "comunicación diaria y permanente" con el de Putin sobre "muchos temas en desarrollo", entre ellos, el militar, tras ser consultado sobre los contactos entre Caracas y Moscú en medio de las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Washington sostiene que el contingente busca combatir el narcotráfico y asegura que el Gobierno de Maduro, al que considera presidente ilegítimo de Venezuela, es parte integral del tráfico de drogas en la región.

Por su parte, el chavismo niega esta acusación y denuncia que este despliegue busca sacar del poder a Maduro, a quien considera presidente legítimo.

