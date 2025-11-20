  1. Inicio
El Gobierno de Maduro dice que Estados Unidos busca convertir a Venezuela en su estado 51

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, aseguró que jamás su país será un estado de ningún otro país y que jamás obedecerá órdenes de un puñado de apátridas y bandidos.

  20 de noviembre de 2025
  Agencia EFE
El Gobierno de Maduro dice que Estados Unidos busca convertir a Venezuela en su estado 51

Delcy Rodríguez sostuvo que el pueblo venezolano está labrando el presente para garantizar el futuro
Caracas, Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que Estados Unidos busca convertir al país suramericano en su estado número 51, en medio de las tensiones por el despliegue militar de la nación norteamericana en el mar Caribe y que Caracas ve como una "amenaza" para propiciar un cambio de Gobierno.

"Nosotros seguiremos siendo una república independiente, jamás seremos estado de ningún otro país, jamás, y nuestro pueblo jamás obedecerá órdenes de un puñado de apátridas, bandidos, y una bandolera que prometen ser el estado 51", indicó Rodríguez en la entrega del Premio Nacional de Historia, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro anuncia defensa con "armamento pesado y misiles" de Caracas y zona del Caribe

La funcionaria dijo en el acto, celebrado en la sede de la Cancillería, que los venezolanos son sus libertadores y que lo están demostrando cuando después de más de dos meses de "campaña psicológica incesante" están todos los días trabajando.

Rodríguez sostuvo que el pueblo venezolano está labrando el presente para garantizar el futuro y que nadie está dispuesto a renunciar a lo que ha recibido tras décadas de lucha.

"Porque cuando el pueblo no ha estado en el poder político, ha estado en la calle batallando, nunca se ha entregado, nunca, nunca los hemos visto renunciando a su esperanza, renunciado a su porvenir y hoy que somos poder político, el pueblo está resuelto y decidido a no entregarlo", reiteró.

La tensión entre Venezuela y EE.UU. ha venido escalando a raíz de la movilización aérea y naval -que incluye al mayor portaaviones estadounidense- ordenada por la Casa Blanca desde agosto en el Caribe, que la defiende como parte de una operación contra el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como una "amenaza" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el lunes que atacar "militarmente" a Venezuela sería "el fin político" de Trump, pero se mostró dispuesto a hablar con él "face to face" (cara a cara).

El mandatario estadounidense declaró el domingo que "podría haber discusiones" con Maduro, "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.EFE

