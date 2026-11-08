VIDEO: salvan a mujer antes de que su carro se hundiera en un lago de Tennessee

Tennessee, Estados Unidos. Un grupo de pescadores protagonizó un dramático rescate al salvar a una mujer que había quedado atrapada dentro de su automóvil, luego de que el vehículo cayera a las aguas del lago Old Hickory, en el estado de Tennessee, Estados Unidos. Los hombres utilizaron una lancha para romper uno de los cristales del automóvil y sacar a la conductora antes de que se hundiera por completo.

El incidente ocurrió el pasado domingo 1 de noviembre de 2026, en el área recreativa Shutes Branch, ubicada en Mount Juliet, mientras varios pescadores participaban en un torneo de pesca de lobina que se desarrollaba en el lago. De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, los pescadores escucharon el motor de un automóvil acelerando y, al voltear, observaron cómo el vehículo avanzaba hacia el agua hasta caer al lago.

“Escuchamos un fuerte ruido del motor acelerando y, cuando miramos, este automóvil simplemente apareció y cayó al agua”, relató Jackie Light, uno de los pescadores que presenció el momento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La situación se volvió desesperante cuando los hombres se acercaron en sus embarcaciones y descubrieron que la mujer permanecía dentro del automóvil mientras este comenzaba a hundirse rápidamente.

🚨#BREAKING: Five men in Tennessee are being hailed as HEROES for saving a woman from DROWNING just SECONDS before her car COMPLETELY SUBMERGED underwater......the fishermen FLOORED their boat, RAMMED the sinking car, busted the back window, and PULLED HER OUT ALIVE!!! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/lZ0x6HasN1 — Matt Van Swol (@mattvanswol) November 6, 2026