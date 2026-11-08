VIDEO: salvan a mujer antes de que su carro se hundiera en un lago de Tennessee

Tennessee, Estados Unidos. Un grupo de pescadores protagonizó un dramático rescate al salvar a una mujer que había quedado atrapada dentro de su automóvil, luego de que el vehículo cayera a las aguas del lago Old Hickory, en el estado de Tennessee, Estados Unidos.
Los hombres utilizaron una lancha para romper uno de los cristales del automóvil y sacar a la conductora antes de que se hundiera por completo.
El incidente ocurrió el pasado domingo 1 de noviembre de 2026, en el área recreativa Shutes Branch, ubicada en Mount Juliet, mientras varios pescadores participaban en un torneo de pesca de lobina que se desarrollaba en el lago.
De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, los pescadores escucharon el motor de un automóvil acelerando y, al voltear, observaron cómo el vehículo avanzaba hacia el agua hasta caer al lago.
“Escuchamos un fuerte ruido del motor acelerando y, cuando miramos, este automóvil simplemente apareció y cayó al agua”, relató Jackie Light, uno de los pescadores que presenció el momento.
La situación se volvió desesperante cuando los hombres se acercaron en sus embarcaciones y descubrieron que la mujer permanecía dentro del automóvil mientras este comenzaba a hundirse rápidamente.
🚨#BREAKING: Five men in Tennessee are being hailed as HEROES for saving a woman from DROWNING just SECONDS before her car COMPLETELY SUBMERGED underwater......the fishermen FLOORED their boat, RAMMED the sinking car, busted the back window, and PULLED HER OUT ALIVE!!! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/lZ0x6HasN1— Matt Van Swol (@mattvanswol) November 6, 2026
Según relataron, intentaron llamar su atención y golpear los cristales, pero ella no respondía y mantenía las puertas cerradas.
Ante la falta de herramientas para quebrar los cristales, los pescadores decidieron actuar de una manera desesperada: uno de ellos aceleró la lancha y la impactó contra el automóvil, logrando romper la ventana trasera cuando el vehículo estaba a punto de quedar completamente bajo el agua.
La maniobra permitió que los hombres introdujeran sus brazos en el vehículo y alcanzaran a la conductora. Craig Allen relató que logró sujetarla del brazo derecho, debajo de la axila, y comenzó a tirar de ella para sacarla del automóvil.
El rescate se produjo apenas unos segundos antes de que el automóvil desapareciera bajo la superficie del lago. La mujer fue trasladada hasta la orilla y puesta a salvo, mientras los pescadores comprobaron que habían logrado sacarla a tiempo.
Uno de los participantes en el rescate, Ronnie Smythia, restó importancia a las muestras de reconocimiento que recibieron por su intervención. “No soy un héroe. No estaba pensando, simplemente reaccioné”, manifestó al recordar los momentos de tensión.
Entretanto, las autoridades de la Patrulla de Carreteras de Tennessee investigan las circunstancias en las que el automóvil terminó dentro del lago. La Oficina del Sheriff del condado de Wilson y la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee también fueron notificadas del incidente.
Testigos indicaron que habían observado a la mujer durante aproximadamente cinco minutos en el estacionamiento antes de que el vehículo acelerara en dirección al agua.
Sin embargo, las autoridades no habían establecido públicamente qué provocó que el automóvil terminara en el lago. La identidad de la conductora y su condición médica tampoco habían sido divulgadas en los reportes consultados.