Hallan cuerpo de creadora de contenido Carla Valentina en descomposición en su casa

Guaynabo, Puerto Rico. El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición fue encontrado la noche del jueves 5 de noviembre de 2026, dentro de una residencia ubicada en la urbanización Colinas Metropolitanas, en Guaynabo, Puerto Rico.

El hallazgo se produjo después de que una persona alertara a la Policía por un fuerte olor que emanaba de una vivienda situada en la calle Collores, identificada como la casa H12.

Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron al inmueble y, junto con personal de rescate, ingresaron a la propiedad para verificar la situación.

En una de las habitaciones encontraron el cadáver de una mujer, cuyo estado de descomposición era avanzado, según la información preliminar de las autoridades.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente. En redes sociales han circulado versiones que la identifican como Carla Valentina, una creadora de contenido para adultos, pero esa información no ha sido confirmada por las autoridades.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, en la escena no se observaron signos evidentes de violencia. Sin embargo, este aspecto no determina por sí solo las circunstancias del fallecimiento.

El Instituto de Ciencias Forenses tendrá a su cargo los procedimientos para establecer la identidad de la mujer y determinar la causa de su muerte.

Las investigaciones están a cargo de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en coordinación con el fiscal de turno.

Las autoridades continúan indagando las circunstancias del caso, mientras esperan los resultados de los procedimientos forenses que permitan esclarecer cómo murió la mujer.