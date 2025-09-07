Venezuela pide unidad de América Latina frente a EEUU

Caracas, Venezuela.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, llamó este fin de semana a los países de América Latina a reforzar su unidad ante el despliegue militar de Estados Unidos, que, según dijo, se desarrolla con la "excusa perversa" de una operación contra el narcotráfico en el mar Caribe.

Al intervenir en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), con motivo del 210 aniversario de la Carta de Jamaica, el titular de Exteriores invitó a seguir el pensamiento del libertador caraqueño Simón Bolívar, quien expresó en ese documento histórico su deseo de unidad latinoamericana y su visión de un Gobierno republicano.

"Invitamos, 210 años después, a todo el pueblo de Venezuela, a todo el pueblo latinoamericano, a encontrarse en el espíritu de la Carta de Jamaica para ver su unidad, que hoy más que nunca vuelve a ser una referencia", sostuvo el funcionario.

Gil argumentó que Washington ejecuta un despliegue militar "inusitado" en el Caribe, con lo que describió como la "excusa perversa" de combatir el narcotráfico, con el que, aseguró, Venezuela no está involucrado.

En ese contexto, señaló que "todas y cada una de las letras de la Carta de Jamaica están vigentes".