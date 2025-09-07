Las polémicas políticas de Trump reducen el turismo a EEUU

Nueva York, Estados Unidos.

Las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, entre las que se incluyen sus medidas antimigración y aranceles generalizados, empiezan a hacer mella en el turismo, que ha disminuido en lo que va de año, siendo especialmente destacable la reticencia de los canadienses a viajar al país vecino.

Según la firma de análisis Tourism Economics, que contabiliza sus datos hasta julio, los viajes a Estados Unidos desde el extranjero han descendido un 3,9 % en lo que va de año.

Además, solo en julio las visitas internacionales se redujeron en un 3,1 %, sin contar con los datos de Canadá y México.

Las preocupaciones geopolíticas y una "retórica dura" por parte del Gobierno han contribuido a la "imprevisibilidad" y a un "sentimiento negativo global hacia los viajes a Estados Unidos" que han lastrado las visitas internacionales, indica la entidad.

Aran Ryan, director de Estudios Industriales en Tourism Economics, indicó a EFE que el descenso de las llegadas a EEUU es "la consecuencia evidente de una combinación de políticas y declaraciones de la Administración Trump que han cambiado el sentimiento y suscitado preocupación entre muchos potenciales viajeros".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En este sentido, puso como ejemplo las "negociaciones comerciales adversas", las medidas de inmigración y seguridad fronteriza y, en el caso de Canadá, las declaraciones que desafían la soberanía nacional de ese país.

Las restricciones de viaje a 19 países impuestas por Trump el pasado junio contribuirán a la percepción de Estados Unidos "como un destino menos predecible y acogedor", agregó además Ryan.