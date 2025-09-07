Corea del Sur acuerda repatriar a detenidos en redada en planta de Hyundai

Seúl, Corea del Sur.

Corea del Sur dijo este domingo que ha concluido las negociaciones con Estados Unidos para repatriar a los trabajadores surcoreanos detenidos en un operativo federal migratorio el pasado jueves en una megaplanta de Hyundai en Georgia (EE.UU.), y que fletará un avión para el traslado.

Según publica la agencia de noticias Yonhap, el jefe del gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, dijo este domingo que han concluido las negociaciones para la liberación de los trabajadores de Corea de Sur, de donde proceden la mayoría de los casi 500 detenidos.

El diario The Wall Street Journal ha publicado que los ciudadanos surcoreanos son más de 300.

"Aún quedan algunos trámites administrativos por completar", dijo Kang. "Una vez completados, el avión fletado partirá para traer a nuestros ciudadanos", agregó, sin precisar cuándo, según Yonhap.

Kang hizo el comentario durante una reunión de alto nivel entre el gobernante Partido Democrático y el Gobierno, añade la agencia de noticias surcoreana.

Según dijo el pasado viernes Steven Scharnk, a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE.UU. en Georgia y Alabama, los agentes ejecutaron una orden de allanamiento judicial en las instalaciones de Hyundai como parte de una investigación penal sobre denuncias de "prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves".