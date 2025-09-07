Maduro exige a EEUU abandonar plan de cambio de régimen en Venezuela

Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que EE.UU. "debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe", en un contexto en el que denuncia "amenazas" del país norteamericano por su despliegue militar en aguas caribeñas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Estados Unidos de Norteamérica debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz, a la independencia de nuestros países", manifestó Maduro durante el acto de "activación operativa, organizativa" de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le advirtió que "algunos de sus funcionarios", sin mencionar nombres, están buscando "un cambio de régimen en Venezuela", pero, añadió, esto "es un error".

En este sentido, afirmó que se pretende "montar un expediente falso, absolutamente falso, con el tema del narcotráfico para agredir a todo un país", pero, aseguró, Venezuela es "libre de producción de hoja de coca, libre producción de cocaína y es un país que combate el narcotráfico".

"Con todo respeto le digo, señor presidente Trump: aquí en Venezuela se le respeta, y Venezuela respeta para que la respeten. Con el respeto que nos hemos ganado se los decimos: esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad", agregó Maduro, a quien Estados Unidos acusa de "violar" sus leyes "sobre narcóticos".