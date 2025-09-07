Trump niega una guerra con Chicago tras amenazas de militarización

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que su Gobierno "va a limpiar" a sus ciudades y negó que vaya a haber una "guerra" con Chicago, tras amenazar en la víspera a la ciudad en una publicación en su plataforma Truth Social.

"No vamos a ir a la guerra. Vamos a limpiar nuestras ciudades", aseveró el mandatario en declaraciones a la prensa, antes de dejar la Casa Blanca y dirigirse a Nueva York, donde asistirá a la final del Abierto de Tenis de EE.UU.

Este sábado, el líder republicano publicó en Truth Social una imagen que hacía referencia a la película 'Apocalypse Now' en la que él aparece retratado sobre un fondo con los rascacielos de Chicago, varios helicópteros y llamaradas de fuego.

"Me encanta el olor a deportaciones en la mañana... Chicago va a descubrir por qué se llama DEPARTAMENTO DE GUERRA", escribió Trump en la publicación, al hacer referencia al reciente cambio de nombre del Departamento de Defensa.