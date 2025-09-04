El Pentágono aprueba el uso de una base naval para redadas en Chicago

Washington, Estados Unidos.

El Pentágono aprobó el uso de una base naval en las afueras de Chicago para servir como centro de operaciones de las redadas migratorias que la Casa Blanca espera efectuar en esa ciudad en los próximos días, según funcionarios citados este jueves por The Washington Post.

La Estación Naval de los Grandes Lagos, ubicada al norte de Chicago, se convertiría en un punto estratégico para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dirija el operativo en la tercera ciudad más grande de EE.UU., según explicaron fuentes que hablaron con el diario en condición de anonimato.

Se espera que los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) comiencen a finales de esta semana y duren al menos un mes.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó el domingo pasado los planes de expandir en los próximos días las operaciones de ICE en Chicago y otras ciudades importantes declaradas santuario de inmigrantes.

En respuesta, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que prohíbe la colaboración de la policía con unidades federales o militares para tareas migratorias.

La base, que es la mayor instalación de entrenamiento de la Armada de EE.UU., también podría utilizarse como lugar para albergar a la Guardia Nacional de Illinois o a miembros del servicio activo, si el presidente Donald Trump ordena el despliegue de tropas en la ciudad, como hizo este verano en Los Ángeles y Washington, D.C., según las fuentes.

No obstante, el mandatario ha bajado el tono sobre el uso de las tropas estatales desde el martes pasado cuando un juez federal dictaminó que el uso de los soldados de la Guardia Nacional de California ordenado por Trump viola el Posse Comitatus Act.