Nicolás Maduro y Cilia Flores volverán a la corte de EE UU el 17 de marzo

La primera comparecencia de este lunes, que duró menos de una hora, fue más un procedimiento legal necesario antes de que se inicie el juicio.

Maduro y su esposa fueron llevados este lunes a un tribunal federal en la ciudad estadounidense, donde se declararon inocentes. EFE

Estados Unidos

El juez federal Alvin Hellerstein, a cargo del caso contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ordenó este lunes que la segunda comparecencia de ambos se celebre el 17 de marzo, tras haber concluido ya la primera audiencia ante una corte estadounidense.

El magistrado decretó la fecha de la segunda audiencia de Maduro y Flores ante una corte estadounidense después de que ambos compareciesen, dos días después de ser trasladados a Estados Unidos, ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

La primera comparecencia, que duró menos de una hora, fue más un procedimiento legal necesario antes de que se inicie el juicio.Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos de los que se les acusa, entre ellos conspiración por narcoterrorismo y por posesión de artefactos destructivos.

Así buscarán los hijos de Maduro la liberación de la pareja presidencial

La acusación, presentada originalmente en 2020, fue ampliada en los últimos días y se incluyó a la primera dama, que antes no figuraba en los cargos.

Flores está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red. El pasado sábado, fuerzas estadounidenses entraron en Venezuela y detuvieron a Maduro y a Flores en Caracas para trasladarlos a Nueva York y que rindiesen cuentas ante la justicia del país.

El SDNY es uno de los tribunales más influyentes del país, con jurisdicción sobre Manhattan y Wall Street y competencia en casos de terrorismo, narcotráfico internacional, fraude financiero y crimen organizado. EFE

