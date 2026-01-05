Nicolás Maduro y Cilia Flores volverán a la corte de EE UU el 17 de marzo

Estados Unidos

El juez federal Alvin Hellerstein, a cargo del caso contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ordenó este lunes que la segunda comparecencia de ambos se celebre el 17 de marzo, tras haber concluido ya la primera audiencia ante una corte estadounidense.

El magistrado decretó la fecha de la segunda audiencia de Maduro y Flores ante una corte estadounidense después de que ambos compareciesen, dos días después de ser trasladados a Estados Unidos, ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

La primera comparecencia, que duró menos de una hora, fue más un procedimiento legal necesario antes de que se inicie el juicio.Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos de los que se les acusa, entre ellos conspiración por narcoterrorismo y por posesión de artefactos destructivos.