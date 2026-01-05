¿Es similar el proceso de JOH al de Maduro y Cilia Flores? Análisis de Raymond Colon

El abogado Raymond Colon, quien representó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), analizó las similitudes y diferencias entre el caso que enfrentó su excliente y el proceso penal que ahora involucra a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ante la justicia de Estados Unidos.
La comparación surge en medio del avance del proceso judicial contra Maduro en Nueva York, lo que ha llevado a observadores y analistas a preguntarse si el caso podría seguir un curso similar al de JOH, quien fue extraditado a Estados Unidos, juzgado y posteriormente indultado por el presidente Donald Trump.
Consultado sobre esta posibilidad, Colon marcó una diferencia central entre ambos procesos. “La diferencia principal es que JOH fue extraditado desde Honduras es decir que fue voluntad de ese gobierno. En el caso de Maduro fue una violacipon a los tratados de Viena y Ginebra. La extraccion fue ilegal y con fuerza”, dijo a Noticias Telemundo Raymond Colon.
El abogado explicó que el origen del traslado y las condiciones en que una persona es llevada ante un tribunal estadounidense tienen un peso significativo en la estrategia de defensa y en los argumentos que pueden presentarse ante la corte federal.
En ese contexto, Colon se refirió al panorama que enfrentan los abogados de Maduro y Flores, señalando que la relación entre el acusado y su equipo legal será determinante para el desarrollo del caso. Sobre la estrategia, indicó que la defensa debe “desarrollar una relación íntima con su cliente. El abogado piensa en la estrategia del caso”.
Horas antes, el penalista había adelantado que, desde el punto de vista procesal, tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores optarían por rechazar las acusaciones formuladas por la fiscalía estadounidense. Según dijo, ambos se declararían no culpables en las primeras etapas del proceso.
Colon explicó además que el rol del juez será clave para ordenar el desarrollo del caso, particularmente en lo relacionado con los tiempos y el acceso a la información. Indicó que el tribunal establecerá un calendario formal para el proceso de descubrimiento de pruebas.
Dentro de ese procedimiento, señaló que la defensa buscará acceder a material sensible del caso. Según Colon, los abogados pedirían acceso a información clasificada, lo que podría abrir debates adicionales sobre seguridad nacional y límites probatorios.
El abogado explicó que este tipo de procesos federales no se resuelven de manera rápida. Indicó que el proceso tomará casi un año en intercambio de pruebas y evidencias, una etapa que suele definir el rumbo final del juicio.
Durante una audiencia judicial de este lunes, Nicolás Maduro Moros compareció ante un tribunal de los Estados Unidos. Él y su esposa se declararon inocentes.
El magistrado inició el procedimiento con una pregunta directa: “¿Es usted Nicolás Maduro Moros?”, a lo que el acusado respondió: “Sí.” Acto seguido, el juez consultó si había sido notificado del auto de procesamiento. El abogado defensor intervino señalando: “Renunciamos a la lectura pública.” Maduro agregó: “Lo tengo en mis manos por primera vez. Prefiero leerlo personalmente.”
Nicolás Maduro fue capturado el pasado sábado 3 de enero durante una operación de madrugada denominada Absolute Resolve.