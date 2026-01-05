¿Qué le dijo Nicolás Maduro al juez Alvin K. Hellerstein en primera audiencia?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante la primera comparecencia.
Al momento de su declaración, Maduro dijo: “Soy inocente, no me declaro culpable”. También añadió que era “un hombre decente”.
De acuerdo con CNN, cuando el juez le solicitó confirmar su nombre, Maduro expresó que era el presidente de Venezuela y aseguró que fue capturado en su casa.
Durante la audiencia, Maduro utilizó auriculares para interpretación simultánea mientras el juez detallaba el alcance de los cargos en su contra
El juez Hellerstein comenzó preguntando: “¿Es usted Nicolás Maduro Moros?”, a lo que Maduro respondió: “Sí.”
Seguidamente, el juez consultó sobre la notificación del auto de procesamiento, el abogado de Maduro interrumpió: “Renunciamos a la lectura pública.”
El presidente venezolano manifestó: “Lo tengo en mis manos por primera vez. Prefiero leerlo personalmente”.
El juez del Distrito Sur de Nueva York enumeró las advertencias legales a Maduro: “Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Veo que tiene abogado, Sr. Pollack. Si no puede pagar uno, el gobierno le proporcionará uno gratis. ¿Conocía estos derechos?”
Ante la interrogante del juez, el mandatario Nicolás Maduro contestó: “No conocía esos derechos, hasta ahora”.
Al concluir la audiencia, medios informaron que Maduro se alteró cuando un venezolano dentro de la sala le dijo: “Pagarás por todo lo que hiciste” y que este se volteó y le respondió: “Soy el presidente de Venezuela y tú verás, por Dios, que saldré libre”.
Integrantes de la policía custodian el tribunal federal del sur de Nueva York donde se presentó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este lunes en Nueva York (EE.UU.).
Un helicóptero de la policía sobrevuela el tribunal federal del sur de Nueva York, donde Nicolás Maduro estuvo en audiencia por los cargos que enfrenta ante la justicia estadounidense.