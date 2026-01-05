"Por el momento no solicitará la libertad bajo fianza", dice abogado de Maduro

Nueva York, Estados Unidos

Barry Pollack, el abogado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en el tribunal de Nueva York que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza" para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Este lunes (5 de enero), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante la primera comparecencia.

“Soy inocente, completamente inocente”, le dijo Cilia Flores al juez.

Flores es acusada, entre otras cosas, de haber aceptado “cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela” en 2007.

“Soy la primera dama de la República de Venezuela”, agregó Cilia Flores.

Al momento de su declaración, Maduro dijo: “Soy inocente, no me declaro culpable”. También añadió que era “un hombre decente”.

La próxima audiencia judicial quedó programada para el 17 de marzo a las 11:00 a.m., anunció el juez Alvin Hellerstein.