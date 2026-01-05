Miles de millones de barriles: ¿cuánto petróleo tiene Venezuela?

CARACAS, VENEZUELA

Pese a contar con las mayores reservas de petróleo del mundo, el crudo venezolano presenta una serie de características que lo hacen difícil de refinar y transportar: es muy pesado, con alta densidad y contenido de azufre, y requiere un procesamiento adicional para diluirlo o refinarlo en instalaciones especializadas. Venezuela dispone de diversos tipos de crudo: extrapesado, pesado, mediano y liviano, lo que confiere al país un gran potencial para satisfacer las demandas del mercado internacional.

Aunque es un petróleo de 'mala calidad', representa el 17,5% de las reservas mundiales: unos 303,000 millones de barriles, según datos del Boletín Estadístico Anual de la OPEP de 2024. Las mayores reservas se concentran en la Faja del Orinoco, donde existen grandes depósitos de crudo pesado y extrapesado que está enterrado a mayor profundidad. Sin embargo, es difícil de transportar porque en su mayor parte es un crudo muy pesado que tiene un alto contenido de azufre, lo que corroe tuberías metálicas y dificulta su manejo. Todo ello, unido a las sanciones a Venezuela y a la falta de buques adecuados, ha generado problemas de almacenamiento y transporte.

Una infraestructura que requiere una inversión ingente

Este petróleo necesita un procesamiento para tener una calidad transportable y refinable, un proceso que eleva los costes y requiere de una infraestructura en condiciones. Sin embargo, según indica el profesor de EAE Business School Javier Rivas, la infraestructura del país está muy deteriorada y ya en 2023 se calculaba que era necesaria una inversión de 250,000 millones de dólares para adecuarla y que la producción vuelva a los 3 millones de barriles diarios que llegó a alcanzar el país, frente a los aproximadamente 700,000 barriles actuales. Aunque hasta los años 90 del pasado siglo estas infraestructuras eran muy avanzadas, con el chavismo y la nacionalización de la industria quedaron obsoletas y sin capacidad de refinado o de realizar labores de procesamiento que permitan su traslado. Rivas cree que ahora se abren dos escenarios: o se repara la infraestructura petrolera del país a medio y largo plazo, o se lleva este petróleo en buques especializados a Florida (EE.UU), que tiene capacidad de refino, una opción que no sería deseable para Venezuela. Con las mayores reservas del mundo, la producción del país está estancada. Venezuela lleva años sometida a sanciones económicas y depende en gran medida de la llamada 'flota fantasma' para exportar su petróleo, que se dirige en buena parte a China.

Si se reanuda la producción, el precio bajará