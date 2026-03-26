Esto ocurrió en la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

La segunda audiencia en el caso contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos capturados en Caracas y acusados por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico, se celebró este jueves en un tribunal federal de Nueva York. Maduro y Flores estuvieron sentados junto a su defensa y llevaban unos auriculares para escuchar la traducción de lo que se discute durante la vista, según informa CNN.

El juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, entró en la sala de la corte alrededor de las 11:45, pese a que la audiencia estaba prevista para las 11:00. Uno de los abogados de Maduro y Flores, Barry Pollack, dijo al magistrado que sus clientes no pueden pagar su defensa por sí mismos y afirmó que "tienen todo el derecho a usar" fondos del Gobierno de Venezuela, de acuerdo con la cadena. La defensa del matrimonio pidió recientemente al juez la desestimación de los cargos, alegando que el Gobierno de EE.UU. revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, lo que califican de "error administrativo". El juez Alvin Hellerstein dictaminará sobre el tema de la financiación en una fecha posterior. También fijará una nueva fecha para otra audiencia.

Maduro y Flores llegaron a la corte esta madrugada, alrededor de las 4:00 hora local, en un convoy de tres furgonetas cerradas y sin ventanas. La pareja fue capturada a principios de año en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y posteriormente trasladados a Nueva York. El mandatario derrocado está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores, por su parte, está acusada de dos delitos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas. En su primera comparecencia, Maduro se declaró "no culpable" y se definió a sí mismo como un "prisionero de guerra". Los expertos estiman que el juicio formal no comenzará hasta dentro de uno o dos años, momento en el que el juez tendría 94 años.

Protestas fuera de la corte