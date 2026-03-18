Vladimir Padrino, el militar incondicional de Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela

Vladimir Padrino López, el militar venezolano más leal a Nicolás Maduro al ejercer por más de una década como ministro de la Defensa, ha sido destituido este miércoles por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La decisión se dio a conocer más de dos meses después del ataque militar de Estados Unidos al país suramericano que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Formación militar y puestos clave

Nacido en Caracas en 1963, Padrino López se graduó en la Academia Militar de Venezuela (actual Academia Militar del Ejército Bolivariano) el 5 de julio de 1984. En 1995 estuvo en la Escuela de las Américas de Fort Benning (Panamá, ya clausurada), donde hizo un curso sobre operaciones psicológicas por parte del Ejército de Estados Unidos.

Desde octubre de 2014, ocupó el cargo de ministro de Defensa de Venezuela, siendo uno de los funcionarios más antiguos del Ejecutivo de Nicolás Maduro y el de mayor tiempo en esa cartera en la historia del país suramericano. En 2017, fue relevado como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero se mantuvo como titular de Defensa. Durante su gestión, fue una figura clave en la articulación del discurso militar bolivariano, defendiendo la doctrina "antiimperialista" y la lealtad de las Fuerzas Armadas al proyecto político del chavismo.

Episodios en los que puso a prueba su lealtad al oficialismo

El primero fue la decisión de no unirse al golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 -cuando comandaba el Batallón Bolívar de Fuerte Tiuna- y en 2019 con la llamada 'Operación Libertad', encabezada por Juan Guaidó, el opositor reconocido entonces por numerosos países como presidente interino de Venezuela.

Pese a la presión y al aparente debilitamiento del Gobierno, Padrino se mantuvo fiel al Ejecutivo chavista, del cual siempre se ha mostrado cercano, defendiendo la llamada unión cívico-militar, impulsada por Maduro, pese a que la Constitución establece que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe mantenerse fuera de la militancia política.