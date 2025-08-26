Varios incendios forestales siguen ardiendo en España

Madrid, España.

Una quincena de incendios forestales graves siguen ardiendo en España en la peor ola de incendios en tres décadas, con más de 411.000 hectáreas quemadas, según estimaciones iniciales, y preocupan especialmente tres de ellos, con una evolución desfavorable en las últimas horas.

Se trata de los incendios de Garaño (en la provincia de León) y de Pobra de Brollón (Lugo), ambos con una evolución "muy desfavorable", y el de Porto (Zamora), al noroeste de España, "desfavorable", y las condiciones meteorológicas de las próximas horas no ayudarán a su control.

Según los datos ofrecidos este martes por el Comité Estatal de Coordinación (Cecod), hay diez incendios de nivel 2 en la región de Castilla y León (en las provincias de León y Zamora), tres en Asturias (al norte) y dos en Galicia (Ourense y Lugo, en el noroeste).

El viento complica la evolución de los incendios en Castilla y León, comunidad que mantiene activos 18, diez de ellos graves.

Según los datos ofrecidos este martes por el gobierno de Galicia, ya son más de 95.000 las hectáreas afectadas en la región por los incendios forestales de este agosto, la peor cifra en lo que va de siglo, 30.000 de ellas en el fuego de Larouco.

Esta superficie supone el 3,26 % del área de toda la región.

Los tres incendios que hay activos en el suroccidente de Asturias, se mantienen controlados por lo equipos de extinción, que han seguido avanzando en su perimetración, a la espera de que cambien las condiciones meteorológicas y puedan ser rematados con la entrada de más humedad y lluvias.