  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

España en llamas: incendios arrasan miles de hectáreas

Bomberos, militares y voluntarios luchan para sofocar los incendios más graves, aunque diecinueve siguen activos.

  • 24 de agosto de 2025 a las 13:26 -
  • Agencia EFE
España en llamas: incendios arrasan miles de hectáreas
1 de 11

España continúa la 'desescalada' de la ola de incendios forestales, la peor del siglo, tras apagar varios focos graves y estabilizar el aumento de hectáreas arrasadas gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas, aunque aún hay diecinueve fuegos activos en el norte y oeste del territorio.

 Fotos: EFE
España en llamas: incendios arrasan miles de hectáreas
2 de 11

El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció la activación del "camino" hacia un pacto de Estado contra los incendios tras adelantar la puesta en marcha el próximo martes de una comisión interministerial de cambio climático para afrontar esta emergencia.
España en llamas: incendios arrasan miles de hectáreas
3 de 11

Superficie calcinada por el peor incendio de la historia de Galicia, el de Larouco (Ourense), estabilizado tras arrasar 30,000 hectáreas.

España en llamas: incendios arrasan miles de hectáreas
4 de 11

El Ministerio del Interior informó el viernes durante la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) que diecinueve fuegos permanecen activos este viernes en Situación Operativa 2, en las comunidades autónomas de Castilla y León (centro-norte), Galicia (norte-oeste) y Extremadura (oeste).
España en llamas: incendios arrasan miles de hectáreas
5 de 11

Todas las brigadas forestales continúan operando apoyadas por 45 medios aéreos que realizan misiones de descarga diarias.
España en llamas: incendios arrasan miles de hectáreas
6 de 11

La Unidad Militar de Emergencias mantiene el despliegue de 1,400 efectivos, respaldados por otros 1,000 militares de otras unidades de los tres ejércitos.
España en llamas: incendios arrasan miles de hectáreas
7 de 11

Desde el inicio de la fase de preemergencia, más de 33,000 personas fueron desalojadas.

España en llamas: incendios arrasan miles de hectáreas
8 de 11

En Galicia (noroeste), seis incendios arrasaron más de 82,000 hectáreas en la provincia de Orense.
España en llamas: incendios arrasan miles de hectáreas
9 de 11

El incendio más violento fue el de Larouco, con unas 30,000 hectáreas afectadas, considerado el más grande de la comunidad desde que hay registros.
España en llamas: incendios arrasan miles de hectáreas
10 de 11

En Castilla y León (centro-oeste) permanecen activos dieciséis incendios, ocho de ellos de nivel 2 y otros ocho de nivel 1, que evolucionan de manera diferente.
España en llamas: incendios arrasan miles de hectáreas
11 de 11

En Extremadura (oeste), preocupa el de Jarilla, que ya lleva 16.000 hectáreas quemadas tras nueve días ardiendo. Con complicaciones por el viento, presenta dos frentes activos.
Cargar más fotos