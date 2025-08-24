España en llamas: incendios arrasan miles de hectáreas

España continúa la 'desescalada' de la ola de incendios forestales, la peor del siglo, tras apagar varios focos graves y estabilizar el aumento de hectáreas arrasadas gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas, aunque aún hay diecinueve fuegos activos en el norte y oeste del territorio.
El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció la activación del "camino" hacia un pacto de Estado contra los incendios tras adelantar la puesta en marcha el próximo martes de una comisión interministerial de cambio climático para afrontar esta emergencia.
Superficie calcinada por el peor incendio de la historia de Galicia, el de Larouco (Ourense), estabilizado tras arrasar 30,000 hectáreas.
El Ministerio del Interior informó el viernes durante la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) que diecinueve fuegos permanecen activos este viernes en Situación Operativa 2, en las comunidades autónomas de Castilla y León (centro-norte), Galicia (norte-oeste) y Extremadura (oeste).
Todas las brigadas forestales continúan operando apoyadas por 45 medios aéreos que realizan misiones de descarga diarias.
La Unidad Militar de Emergencias mantiene el despliegue de 1,400 efectivos, respaldados por otros 1,000 militares de otras unidades de los tres ejércitos.
Desde el inicio de la fase de preemergencia, más de 33,000 personas fueron desalojadas.
En Galicia (noroeste), seis incendios arrasaron más de 82,000 hectáreas en la provincia de Orense.
El incendio más violento fue el de Larouco, con unas 30,000 hectáreas afectadas, considerado el más grande de la comunidad desde que hay registros.
En Castilla y León (centro-oeste) permanecen activos dieciséis incendios, ocho de ellos de nivel 2 y otros ocho de nivel 1, que evolucionan de manera diferente.
En Extremadura (oeste), preocupa el de Jarilla, que ya lleva 16.000 hectáreas quemadas tras nueve días ardiendo. Con complicaciones por el viento, presenta dos frentes activos.