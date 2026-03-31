Montevideo, Uruguay

El Gobierno de Uruguay enviará toneladas de alimentos a Cuba en un barco que saldrá desde México en dirección a la isla, golpeada por una crisis energética.

Aún no se tiene conocimiento de la fecha exacta en que la embarcación partirá a la isla, ya que la iniciativa se concretará en cooperación con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, encargado de la logística, según informaron medios locales y confirmaron a EFE fuentes del Poder Ejecutivo este martes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, había adelantado meses atrás que el país suramericano buscaba la forma de "dar una mano" a Cuba, aunque tuviese que ser con un gesto simbólico.