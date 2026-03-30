Detienen a cinco hondureños y un ecuatoriano en Australia por tráfico de sustancias prohibidas

Seis tripulantes latinoamericanos fueron arrestados en Australia tras el decomiso de casi una tonelada de sustancias prohibidas en un buque

  • Detienen a cinco hondureños y un ecuatoriano en Australia por tráfico de sustancias prohibidas

    La Policía Federal de Australia realiza inspecciones.

     Foto: EFE
  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 16:40 -
  • Agencia EFE
Sídney, Australia

Cinco hondureños y un ecuatoriano, tripulantes de un buque mercante, fueron detenidos en Australia por su presunto papel en el tráfico de cerca de una tonelada de cocaína frente a la costa este del país, informaron este lunes fuentes oficiales.

Según un comunicado de la Policía Federal Australiana (AFP), los seis tripulantes formaban parte de una red criminal internacional que utilizaba embarcaciones adaptadas para el tráfico de drogas a gran escala.

Las autoridades sostienen que el buque, identificado como MV Raider, contaba con compartimentos ocultos diseñados profesionalmente para evadir controles marítimos. "Se alega que estos escondites fueron construidos en Centroamérica con el único propósito de ocultar mercancía ilícita", indicó el comunicado.

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La investigación se inició en enero de 2026, cuando fuerzas francesas interceptaron la embarcación en aguas internacionales y decomisaron 4,8 toneladas de cocaína. Tras su liberación, el barco quedó bajo seguimiento ante sospechas de nuevas operaciones ilícitas.

A finales de febrero, agentes de la Fuerza Fronteriza Australiana interceptaron el buque a unos 180 kilómetros de la costa de Nueva Gales del Sur, al este del país. Días después, la nave emitió una señal de auxilio y fue escoltada hasta el puerto de Sídney, donde la tripulación fue detenida.

Inspección de artículos de la embarcación decomisada.

Inspección de artículos de la embarcación decomisada.

 (Foto: EFE)

Registros posteriores permitieron a los investigadores incautar dispositivos electrónicos y documentación que vincularían a los acusados con la distribución de droga en aguas australianas. Además, se localizaron compartimentos que habrían sido utilizados para transportar grandes cantidades de estupefacientes.

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Los seis hombres fueron acusados de cargos por conspiración para importar una cantidad comercial de drogas, delito que conlleva penas de hasta cadena perpetua en el país, mientras el caso continúa bajo investigación.

"La cooperación internacional es clave para desarticular estas redes", señaló la AFP, que advirtió sobre el creciente uso de "buques nodriza" en el narcotráfico marítimo.

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