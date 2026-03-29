Golpe a la MS: decomisan sustancias prohibidas valoradas en 10 millones de lempiras

Villanueva, Cortés

La acción fue realizada por agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención N.º 12 (UMEP-12), en apoyo de la Dirección Nacional de Policía Antidrogas (DNPA) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el marco de operativos contra el tráfico ilícito de drogas.

La Policía Nacional detuvo a un supuesto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) en posesión de droga valorada en más de 10 millones de lempiras, durante un operativo ejecutado en la carretera CA-5, a la altura de Villanueva, Cortés.

De acuerdo con el reporte policial, el detenido identificado como José Luis Herrera Márquez, de 25 años y originario de San Manuel, Cortés, fue requerido a la altura de un negocio de repuestos en la carretera CA-5, tras labores de inteligencia que indicaban que transportaba droga con destino a San Pedro Sula para su distribución.

Durante la inspección del vehículo en el que se conducía, los agentes localizaron un compartimiento oculto tipo “caleta”.

En el interior se encontraron 12 paquetes con supuesta piedra crack, equivalentes a unas 6,000 dosis, y 80 paquetes de supuesta cocaína, con un estimado de 42,000 dosis. Asimismo, se decomisó el automotor.

Según las autoridades, la droga incautada está valorada en al menos 10 millones de lempiras, lo que representa una afectación a estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

El sospechoso fue remitido, junto con la evidencia, ante las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.