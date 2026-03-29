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Identifican a la joven que murió en accidente de moto en la 33 calle de San Pedro Sula

Luz Marina Méndezn de 20 años, se dirigía con su esposo en la 33 calle de San Pedro Sula cuando chocó contra un carro

Identifican a la joven que murió en accidente de moto en la 33 calle de San Pedro Sula

Foto en vida de Luz Marina Méndez, la joven que murió en un accidente en la 33 calle de San Pedro Sula.
San Pedro Sula

Como Luz Marina Méndez, de 20 años, fue identificada la mujer que murió la noche de este sábado en la 33 calle de San Pedro Sula.

La joven, residente en la colonia Villa Ernestina, es una de las personas que sufrió un accidente en la 33 calle, a inmediaciones de la entrada a la colonia Perfecto Vásquez, en San Pedro Sula.

Siendo una quinceañera, Angie Galeas había desaparecido tras un concierto de Daddy Yankee

Preliminarmente se indicó que en el accidente participó un carro. En el mismo hecho también resultó herido su esposo Selvin Moisés Amador, quien fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica. Amador era quien manejaba la motocicleta.

Autoridades y cuerpos de socorro atendieron la emergencia en la zona. Se espera mayor información oficial sobre lo ocurrido.

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Redacción La Prensa
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