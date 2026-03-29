Identifican a la joven que murió en accidente de moto en la 33 calle de San Pedro Sula

San Pedro Sula

Como Luz Marina Méndez, de 20 años, fue identificada la mujer que murió la noche de este sábado en la 33 calle de San Pedro Sula.

La joven, residente en la colonia Villa Ernestina, es una de las personas que sufrió un accidente en la 33 calle, a inmediaciones de la entrada a la colonia Perfecto Vásquez, en San Pedro Sula.