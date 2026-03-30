Cielos de Australia se tiñen de rojo y lo califican como “escena apocalíptica”

Las imágenes del inusual espectáculo se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios lo compararon con escenas “apocalípticas”. Expertos señalan que este efecto se debe a la combinación de partículas en suspensión y la luz solar filtrada por la tormenta, aunque su espectacular apariencia no deja de impresionar a quienes lo presencian.