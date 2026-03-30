Cielos de Australia se tiñen de rojo y lo califican como “escena apocalíptica”

Un fenómeno natural causado por el avance del ciclón Narelle dejó a los habitantes de Australia Occidental boquiabiertos: el cielo se tornó de un intenso color rojo en varias ciudades de la región de Gascoyne, al noroeste del país.
Las imágenes del inusual espectáculo se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios lo compararon con escenas “apocalípticas”. Expertos señalan que este efecto se debe a la combinación de partículas en suspensión y la luz solar filtrada por la tormenta, aunque su espectacular apariencia no deja de impresionar a quienes lo presencian.
Imágenes captadas durante el fenómeno muestran cómo el sol quedó oculto tras un espeso manto de polvo, mientras una intensa luz roja teñía el horizonte. Tanto residentes como turistas coincidieron en describir la escena como “apocalíptica”, “inquietante” e incluso “irreal”, comparando el espectáculo natural con escenarios de fantasía.
El ciclón Narelle afectó este fin de semana varias localidades de Australia Occidental, incluyendo Denham, Shark Bay, Coral Bay, Carnarvon, Geraldton, Kalbarri y Exmouth. En esta última ciudad, el ciclón, clasificado como categoría 3, dejó vientos que alcanzaron cerca de 190 km/h, provocando daños materiales significativos, cortes de energía eléctrica y problemas en el suministro de agua.
El sorprendente cielo rojo tiene una explicación científica. Especialistas señalan que el ciclón Narelle levantó grandes cantidades de polvo con alto contenido de óxido de hierro desde los suelos áridos. Estas partículas, combinadas con densas nubes y altos niveles de humedad, dispersaron la luz solar de manera que predominó un intenso tono rojizo, transformando por completo el paisaje en cuestión de minutos.
El ciclón Narelle, que azotó las costas de Australia, causó interrupciones en dos de las plantas de gas natural licuado (GNL) más grandes del mundo, informó Chevron.
Los fuertes vientos y lluvias asociadas a la tormenta obligaron a suspender temporalmente la producción, afectando la logística de exportación del combustible.
El hecho ocurre en un contexto de alta tensión en los mercados energéticos, donde la guerra en Medio Oriente ha incrementado significativamente la demanda de gas natural.
Este tipo de cielos intensamente rojos causados por tormentas de polvo no ocurre con frecuencia, sin embargo, se han registrado antecedentes, como en 2009.
Situaciones como la vivida con el ciclón Narelle recuerdan a la población cómo los fenómenos extremos pueden transformar drásticamente el entorno y alterar la vida cotidiana.
Científicos advierten que la combinación de sequías prolongadas, suelos áridos y tormentas intensas podría aumentar la frecuencia de episodios similares