Rusia asegura que seguirá suministrando ayuda a Cuba tras llegada de petrolero a la isla

Moscú, Rusia.

El Kremlin aseguró hoy que seguirá suministrando ayuda a Cuba tras la llegada este lunes a la isla del petrolero 'Anatoli Kolodkin' con 100.000 toneladas de crudo (más de 700.000 barriles). "Por supuesto, Rusia considera su deber no mantenerse al margen y ofrecer la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que "la desesperada situación en la que ahora se encuentran los cubanos no puede, por supuesto, dejarnos indiferentes, así que seguiremos trabajando en este asunto". Peskov se congratuló de que el 'Anatoli Kolodkin' arribara a Cuba, el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses. "En estos momentos el barco espera su descarga en el puerto de Matanzas" a unos 100 kilómetros de La Habana, señala el comunicado del Ministerio de Transportes de Rusia, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, diera el visto bueno a la llegada del suministro de petróleo ruso. Al respecto, Peskov admitió también que dicha autorización había sido abordada "con antelación" durante los contactos con representantes de la Casa Blanca.