Tyson aparece con Trump en la Casa Blanca, tras revelar que le entregó una carta de Diddy

"Soy su fan desde hace mucho tiempo. Somos amigos desde hace muchos años (...) no hay nadie como él, afirmó el mandatario republicano.

Trump bromeó con los periodistas que se encontraban en la Casa Blanca antes de partir hacia Siracusa (Nueva York) , donde tiene previsto participar en un mitin electoral, al señalar que no iba a pelear con Tyson esa noche, en referencia a la presencia del excampeón mundial de los pesos pesados a su lado.

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , recibió este viernes en la Casa Blanca al excampeón mundial de boxeo Mike Tyson , un día después de que este revelara -en una entrevista- que le entregó al mandatario una carta en nombre del rapero Sean 'Diddy' Combs , quien cumple una condena de cincuenta meses de prisión por delitos sexuales y busca un indulto presidencial.

Veinticuatro horas antes de visitar la Casa Blanca, Tyson reveló la entrega de la carta de Diddy a Trump, durante una entrevista con el presentador Andy Cohen en el programa radial "Andy Cohen Live", de SiriusXM.

El exboxeador explicó que había hablado por teléfono una vez con Combs, quien le pidió que le entregara una carta al presidente.

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Al ser preguntado si había cumplido el encargo, Tyson respondió: "Hice lo que me pidió".

Tyson fue condenado en febrero de 1992 por violación y otros dos delitos sexuales por un caso ocurrido en julio de 1991 en Indianápolis.

El excampeón mundial fue sentenciado a seis años de prisión, de los que cumplió aproximadamente tres antes de quedar en libertad en marzo de 1995.

En la década de los años ochenta, Donald Trump actuó como promotor y organizador de varias de las peleas más importantes de Mike Tyson, como el combate contra Michael Spinks en Atlantic City, de acuerdo con medios especializados.

En enero pasado, Trump confirmó que Combs le había solicitado un indulto, aunque expresó sus dudas sobre concedérselo, debido a las críticas que el rapero hizo contra él durante la campaña electoral.

Combs cumple una condena de cincuenta meses por dos delitos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución, tras ser absuelto de los cargos más graves por los que era acusado: tráfico sexual y crimen organizado.