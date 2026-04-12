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Turquía acusa a Netanyahu de sabotear las negociaciones con Irán para evitar ser juzgado

El Gobierno de Turquía acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de sabotear las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para evitar enfrentar juicios por corrupción en su país.

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 16:49 -
  • Agencia EFE
Turquía acusa a Netanyahu de sabotear las negociaciones con Irán para evitar ser juzgado

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, durante una conferencia en la que abordó las tensiones regionales y el conflicto en Medio Oriente.
Estambul, Turquía

El Gobierno turco ha acusado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de "sabotear" las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán para evitar ser juzgado por corrupción en su país.

"El objetivo actual de Netanyahu es sabotear las negociaciones de paz en curso y continuar sus políticas expansionistas en la región, porque en el caso contrario será juzgado en su país y probablemente enviado a prisión", señaló el Ministerio de Exteriores turco en las últimas horas.

Netanyahu tiene pendientes varios juicios por corrupción en Israel, pero el primer ministro ha solicitado aplazar las sesiones por estar ocupado en la guerra iniciada por su país y por Estados Unidos contra Irán.

El comunicado turco respondió a un tuit del primer ministro israelí en el que éste aseguraba que iba a continuar la guerra "contra el régimen terrorista de Irán y sus aliados, no como Erdogan, que se lleva bien con ellos y masacra a sus propios ciudadanos kurdos".

Una de las disputas entre Estados Unidos e Irán en la negociación de paz, que terminó este domingo sin resultado en Pakistán, es la insistencia de Teherán de incluir al Líbano en el acuerdo del alto el fuego, mientras que Israel rechaza poner fin a sus ataques a este país.

El comunicado turco recuerda que Netanyahu tiene una orden de detención por parte del Tribunal Internacional de La Haya para ser juzgado por crímenes de guerra y que Israel ha sido denunciado por genocidio por la guerra en Gaza.

La oficina de prensa de Erdogan escribió en la red X que Netanyahu es "un criminal al que no le quedan amigos" y que intenta "arrastrar a la región a la guerra y al caos como estrategia para su supervivencia política". EFE

Negociación sin resultado

El comunicado turco respondió a un tuit del primer ministro israelí en el que éste aseguraba que iba a continuar la guerra "contra el régimen terrorista de Irán y sus aliados, no como Erdogan, que se lleva bien con ellos y masacra a sus propios ciudadanos kurdos".

Una de las disputas entre Estados Unidos e Irán en la negociación de paz, que terminó este domingo sin resultado en Pakistán, es la insistencia de Teherán de incluir al Líbano en el acuerdo del alto el fuego, mientras que Israel rechaza poner fin a sus ataques a este país.

El comunicado turco recuerda que Netanyahu tiene una orden de detención por parte del Tribunal Internacional de La Haya para ser juzgado por crímenes de guerra y que Israel ha sido denunciado por genocidio por la guerra en Gaza.

La oficina de prensa de Erdogan escribió en la red X que Netanyahu es "un criminal al que no le quedan amigos" y que intenta "arrastrar a la región a la guerra y al caos como estrategia para su supervivencia política". EFE

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