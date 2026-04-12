Tensión en Occidente: Reino Unido no confirma apoyo al bloqueo del estrecho de Ormuz

Londres

El Reino Unido insinuó este domingo que no participará en el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de los Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que contarían con ayuda británica y de otros países en las tareas de desminado.

Un portavoz del Gobierno británico afirmó esta tarde en un comunicado recogido por la BBC y otros medios locales que el Reino Unido defiende que el estrecho de Ormuz "no debe estar sujeto a ningún peaje" y respalda la reapertura del citado paso marítimo en pos de la economía global, aunque no hizo mención expresa al anuncio del bloqueo estadounidense.

"El estrecho de Ormuz no debe estar sujeto a ningún peaje. Estamos trabajando urgentemente con Francia y otros socios para poner en común una amplia coalición que proteja la libertad de navegación", comentó.

La reacción de Londres llega después de que Trump afirmase hoy en una entrevista con Fox News que el Reino Unido y otros países "están enviando dragaminas" para ayudar a los Estados Unidos en las tareas de desminado del estrecho de Ormuz.

Después de que las negociaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto conluyeran este domingo sin un acuerdo, Trump anunció que su país bloqueará el estrecho y que retirará las minas colocadas por la República Islámica.