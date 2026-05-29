Concluye sin acuerdo la reunión de Trump con Irán en la Casa Blanca, según el NYT

Washington, Estados Unidos

La reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este viernes en la Casa Blanca con su equipo de seguridad para tomar una "decisión final" sobre Irán concluyó sin ningún acuerdo, informa el diario The New York Times.

La reunión duró cerca de dos horas en la sala de crisis de la Casa Blanca pero el presidente no llegó a ninguna decisión sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra, explicó al periódico un alto cargo de la Administración que habló bajo condición de anonimato.

El Gobierno estadounidense cree estar cerca de un trato, pero aún quedan ciertos asuntos por debatir, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes, agrega el New York Times.