  1. Inicio
  2. · Mundo

Concluye sin acuerdo la reunión de Trump con Irán en la Casa Blanca, según el NYT

Donald Trump concluyó este viernes una reunión de seguridad en la Casa Blanca sin alcanzar un acuerdo sobre Irán, según The New York Times

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 14:13 -
  • Agencia EFE
Concluye sin acuerdo la reunión de Trump con Irán en la Casa Blanca, según el NYT

Reunión de Trump en la Casa Blanca concluye sin acuerdo con Irán.

 Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

La reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este viernes en la Casa Blanca con su equipo de seguridad para tomar una "decisión final" sobre Irán concluyó sin ningún acuerdo, informa el diario The New York Times.

La reunión duró cerca de dos horas en la sala de crisis de la Casa Blanca pero el presidente no llegó a ninguna decisión sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra, explicó al periódico un alto cargo de la Administración que habló bajo condición de anonimato.

El Gobierno estadounidense cree estar cerca de un trato, pero aún quedan ciertos asuntos por debatir, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes, agrega el New York Times.

Irán niega que se haya cerrado un preacuerdo con Estados Unidos, según Tasnim

Trump había anunciado que convocaba este viernes un encuentro en la Casa Blanca "para tomar una decisión final" sobre Irán.

En una publicación en la red Truth Social, Trump subrayó que la República Islámica debe renunciar a desarrollar un arma nuclear y debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz, que mantiene bloqueado en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

La Casa Blanca anunció el jueves que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, que está pendiente de la aprobación final de Trump, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias