Trump critica a Jill Biden por no ayudar a su esposo cuando creyó que sufría un derrame

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este viernes a la ex primera dama Jill Biden por no haber ayudado a su esposo, Joe Biden, cuando creyó que este estaba sufriendo un "derrame cerebral" durante el debate presidencial de 2024. Las palabras del republicano se producen después de que la ex primera dama revelara en una entrevista que, al ver el mal desempeño de Biden durante el debate televisado con Trump, se asustó al pensar que algo malo le estaba sucediendo.

"Dice que pensó que estaba sufriendo un 'derrame cerebral' y otras cosas muy graves, y aun así nunca subió al escenario para ayudar a su atribulado esposo, como haría cualquier buena esposa", escribió en la red Truth Social. Trump agregó que "lo único que no mencionó fue lo bien" que le estaba yendo a él ante el "casi total colapso" de Biden. En una entrevista con la cadena CBS el miércoles, Jill Biden explicó que cuando estaba viendo el debate se asustó por el mal desempeño de su esposo, que se mostró por momentos incoherente y desorientado, e incluso pensó que estaba sufriendo un derrame.