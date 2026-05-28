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EEUU retira sanciones a dos buques señalados por transportar crudo venezolano

Los buques forman parte de una lista de 76 entidades que la Oficina de Control de Activos del Departamento de Tesoro (OFAC) decidió retirar de la lista de sanciones "desactualizadas

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 13:34 -
  • Agencia EFE
EEUU retira sanciones a dos buques señalados por transportar crudo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Estados Unidos.

Estados Unidos retiró este martes las sanciones a dos petroleros que habían sido señalados de transportar crudo venezolano y que, según Washington, eran considerados parte de las redes utilizadas para evadir las restricciones impuestas al sector energético del país suramericano.

Los buques forman parte de una lista de 76 entidades que la Oficina de Control de Activos del Departamento de Tesoro (OFAC) decidió retirar de la lista de sanciones "desactualizadas", se indicó en un comunicado.

"La OFAC llevó a cabo un proceso de revisión interinstitucional para cada entrada con el fin de garantizar que su eliminación no perjudicara los intereses de política exterior o seguridad nacional de EE.UU.", señaló la agencia en un comunicado.

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En concreto, el Tesoro retiró las sanciones al buque Despina Andrianna, una embarcación propiedad de una empresa con sede en Liberia, y que había sido señalada en 2019 de haber transportado crudo desde Venezuela hacia Cuba.

El segundo buque es la embarcación Magus (también llamada Freedom o Mia), una nave que usaba la bandera de Guyana y que había sido sancionada en 2024 por usarse para exportar petróleo iraní y por sus presuntos vínculos con la evasión de sanciones a Venezuela.

La decisión de hoy se enmarca en un contexto de acercamiento paulatino entre Washington y Caracas tras la captura del expresidente Nicolás Maduro durante una intervención militar de Estados Unidos en enero.

Desde entonces, el Gobierno de Donald Trump ha comenzado a desmantelar el andamiaje de duras sanciones que había impuesto a Venezuela, incluidas las que pesaban sobre su industria energética, en un país que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

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