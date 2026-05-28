EEUU retira sanciones a dos buques señalados por transportar crudo venezolano

Estados Unidos.

Estados Unidos retiró este martes las sanciones a dos petroleros que habían sido señalados de transportar crudo venezolano y que, según Washington, eran considerados parte de las redes utilizadas para evadir las restricciones impuestas al sector energético del país suramericano.

Los buques forman parte de una lista de 76 entidades que la Oficina de Control de Activos del Departamento de Tesoro (OFAC) decidió retirar de la lista de sanciones "desactualizadas", se indicó en un comunicado.

"La OFAC llevó a cabo un proceso de revisión interinstitucional para cada entrada con el fin de garantizar que su eliminación no perjudicara los intereses de política exterior o seguridad nacional de EE.UU.", señaló la agencia en un comunicado.