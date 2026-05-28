Irán niega que se haya cerrado un preacuerdo con Estados Unidos, según Tasnim

Teherán, Irán

Irán dijo este jueves que no hay un preacuerdo cerrado con Estados Unidos, en contra de lo que habían asegurado algunos medios y confirmado fuentes del Gobierno de EE.UU., según la agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria iraní. La agencia cita una fuente próxima al equipo negociador de la República Islámica que afirma que "no es verdad" que se haya llegado a un entendimiento y añade que el texto no está finalizado aún. También añade que Irán no ha comunicado al mediador pakistaní que el texto esté cerrado y que, cuando el acuerdo esté finalizado, los negociadores de la República Islámica se lo comunicarán al mediador y al pueblo.

"Hasta entonces, cualquier afirmación desde fuentes occidentales sobre la finalización del acuerdo, no es valida", subrayó la fuente citada por Tasnim. Estados Unidos confirmó este jueves que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que aún debe recibir la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump. Fuentes del Gobierno estadounidense confirmaron a la prensa la información adelantada en exclusiva por el medio Axios, según la cual el acuerdo solo necesita ya la luz verde de Trump.

El diario digital citó dos altos cargos estadounidenses que revelaron que el acuerdo estipula que la navegación a través del estrecho, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, será "sin restricciones". Según Axios, Irán no impondrá ningún peaje en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques que salen y llegan a puertos iraníes. El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más delante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.