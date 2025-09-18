  1. Inicio
Trump refuerza despliegue militar en el Caribe con cazas F-35B

El Departamento de Guerra de EEUU anunció que envió cinco cazas de última generación a Puerto Rico para sumarse al despliegue en el Caribe.

  • 18 de septiembre de 2025 a las 14:11 -
  • Agencia EFE
Uno de los aviones F-35B Lightning II del Escuadrón de Ataque de la Infantería de Marina 225 en Puerto Rico.

 EFE/Departamento de Guerra EEUU
Washington, Estados Unidos.

El Departamento de Guerra de EE.UU. confirmó este jueves que envió cazas de última generación F-35B a Puerto Rico para que participen en el operativo que Washington ha activado para combatir el narcotráfico en el Caribe, un despliegue que Venezuela ha denunciado por considerar que busca forzar un cambio de Gobierno en Caracas.

"Los cazas F-35B Lightning II del Escuadrón de Ataque de la Infantería de Marina 225 ya se encuentran en Puerto Rico. Están listos para combatir contra los carteles cuyas actividades ilícitas han tenido devastadoras consecuencias para los estadounidenses durante décadas", explicó el Departamento de Guerra en un escueto mensaje en la red social X.

La configuración B del F-35 es la que permite el despegue en corta distancia y el aterrizaje en vertical, por lo que teóricamente tiene capacidad para realizar estas operaciones desde las cubiertas de tres de los buques que EE.UU. tiene desplegados en el sur del Caribe.

Medios locales ya informaron a principio de semana que al menos cinco aviones de combate F-35 habían arribado a la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba, en el noreste de Puerto Rico.

Así son los F-35, los cazas furtivos enviados por EEUU al Caribe

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció esta misma semana que el operativo desplegado en la región destruyó una segunda lancha, causando la muerte de sus tres ocupantes, que según Washington eran "narcoterroristas" venezolanos que transportaban drogas.

El operativo, cuya efectividad ha sido puesta en duda por expertos que señalan que el Caribe no es una ruta usada a gran escala por los narcotraficantes para introducir narcóticos en EE.UU., ha sido duramente criticado por Venezuela, que ha activado unas maniobras militares en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, para dar respuesta a lo que ha calificado como "amenaza" de Washington. EFE

