Detienen a turista británica por estrangular con un cable a una amiga en España

Benidorm

Una mujer británica de 64 años fue detenida por, presuntamente, matar a una amiga de 66 años estrangulándola con el cable de una aspiradora mientras pasaban unos días en un apartamento de Benidorm, una localidad costera del este de España.

Fuentes de la investigación informaron a EFE este jueves de que el crimen ocurrió en la noche del miércoles en un apartamento del Rincón de Loix, un barrio muy frecuentado por los turistas británicos que visitan Benidorm.

Una tercera turista del Reino Unido fue quien llamó al teléfono de emergencias 112 para alertar de que una amiga británica le había confesado que había matado a otra estrangulándola con el cable de una aspiradora.

Cuando los medios sanitarios llegaron al apartamento, la mujer de 66 años ya había perdido la vida con claros indicios de asfixia, por lo que únicamente se pudo certificar el fallecimiento.