Venezuela inicia maniobras militares en el Caribe

Caracas, Venezuela.

El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que este jueves continúan, por segundo día, las maniobras militares en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, con el fin, aseguró, de "elevar el apresto operacional" ante lo que llamó "amenaza" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en la región.

El ministro publicó -en redes sociales- un vídeo que muestra imágenes de aviones, helicópteros, buques y tanques de combate de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como efectivos armados en formación con un fondo paradisíaco característico de La Orchila, donde está ubicada la base aeronaval Antonio Díaz.

"Así continúa la maniobra de campaña 'Caribe Soberano 200'. Los soldados y soldadas de la FANB (están) demostrando una vez más que esta patria tiene quien la defienda", escribió Padrino López en la publicación.

De igual forma, sostuvo que los funcionarios siguen preparándose "en el terreno para, así, elevar el apresto operacional ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela".