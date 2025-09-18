Cuál es la trayectoria de la tormenta Gabrielle

Florida, Estados Unidos.

La tormenta Gabrielle, que se espera que alcance la categoría de huracán el lunes, avanza hacia el noroeste en dirección hacia Bermudas, tras lo que se prevé que se desvíe hacia el océano Atlántico norte y no alcance el continente americano, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El organismo informó en su último boletín que Gabrielle, el séptimo ciclón de la actual temporada del Atlántico, se encuentra hoy a casi 1.500 kilómetros al oeste de Puerto Rico, tras su formación cerca de Cabo Verde (África), y avanza hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora.

Según los modelos del NHC, la tormenta podría aproximarse hacia Bermudas, archipiélago que dejaría al oeste, tras lo que seguiría su camino en dirección noreste, alejándose de la costa de Estados Unidos y Canadá.

Gabrielle registra actualmente vientos máximos sostenidos de unos 85 kilómetros por hora, que se esperan que se mantengan durante las próximas 48 horas, tras lo que se intensificará durante el fin de semana.

Precisamente será después del fin de semana, el próximo lunes, cuando el centro estima que la tormenta alcance la categoría de huracán.

El NHC no ha emitido de momento alertas ni avisos costeros vigentes por su impacto.