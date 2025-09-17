Venezuela realizará maniobras militares en el Caribe ante "amenaza" de EEUU

Caracas, Venezuela.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció este miércoles un ejercicio militar que incluye maniobras aéreas, marítimas y terrestres, y la movilización de más de 2.500 efectivos durante tres días en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, ante la que considera "amenaza" de EE.UU., que mantiene un despliegue naval en aguas internacionales cerca a la región.

Además, 12 buques de la Armada Bolivariana "en sus diferentes clases y tipos", 22 aeronaves y una veintena de embarcaciones participarán en la denominada maniobra de campaña 'Caribe Soberano 200', ordenada por el presidente Nicolás Maduro, aseguró Padrino, en un encuentro con mandos militares transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El titular de Defensa pidió "duplicar esfuerzos" militares ante un eventual escenario armado en el mar Caribe.

"En esta coyuntura especial, nosotros tenemos que duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional, para un escenario de conflicto armado en la mar. Y lo estamos haciendo", afirmó.

En ese sentido, explicó que el plan Caribe Soberano 200 es "un ejercicio bastante completo" que involucra a grupos de fuerzas especiales, de inteligencia y aeroespaciales, entre otros, así como la utilización de drones submarinos, aéreos y de vigilancia.

Igualmente, señaló que habrá un "importante despliegue de buques de la Armada", maniobras de defensa aérea desde embarcaciones y un patrullaje tanto marítimo como terrestre con la participación de pescadores.

En ese sentido, destacó que el trabajo conjunto entre las autoridades civiles y castrenses venezolanas y el pueblo "se ha visto fortalecido en los últimos días en respuesta a la amenaza militar" de EE.UU.

Durante los próximos tres días, la FANB también va a "recolectar, analizar y compartir inteligencia militar" e "implementar acciones de guerra electrónica", como "bloqueo y neutralización de comunicaciones", explicó Padrino.

La Orchila, indicó el funcionario, es un territorio insular de 43 kilómetros cuadrados, aproximadamente, que se ubica a 97 millas de la región costera de La Guaira (norte), cercana a Caracas, y donde "ya ha habido preparativos" para el desarrollo de esta nueva operación.