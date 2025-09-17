  1. Inicio
  2. · Mundo

Cabello acusa a la DEA de dirigir una operación de "falsa bandera" contra Venezuela

El número dos del chavismo acusa a la DEA de incautar drogas de una lancha que partió de Colombia y hacer creer que procedía de Venezuela.

  • 17 de septiembre de 2025 a las 13:04 -
  • Agencia EFE
Cabello acusa a la DEA de dirigir una operación de falsa bandera contra Venezuela

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, muestra un mapa durante una rueda de prensa este miércoles, en Caracas.

 EFE/ Miguel Gutierrez
Caracas, Venezuela.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos de dirigir una operación de "falso positivo", tras la incautación de 3.692 kilos de cocaína que eran transportados en una lancha proveniente presuntamente de Colombia.

"Esa lancha con drogas era una operación de falsa bandera de la DEA para acusar a Venezuela, iban a salir cuatro detenidos con cédula venezolana, eso lo están contando ellos, los detenidos, eso lo están diciendo ellos", señaló Cabello en una rueda de prensa.

El funcionario indicó que el objetivo de la DEA era "hacer creíble" que la lancha incautada procedía de Venezuela.

Además, Cabello dijo que durante los primero ocho meses de este año, se han incautado sesenta toneladas de drogas en el país.

"Esa es la mayor cantidad que se ha capturado desde el año 2010", añadió el número dos del chavismo.

El pasado lunes, Cabello informó que cuatro personas fueron detenidas en el estado Falcón (noroeste) acusadas de transportar 3.692 kilos de cocaína, provenientes, aseguró, de la Guajira en Colombia.

Maduro denuncia "amenaza de guerra" contra Venezuela en el Caribe

A través de una publicación en Instagram, el ministro explicó que las personas detenidas habían partido del sector Puerto López, en la Guajira colombiana.

EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe Sur, en respuesta al "narcotráfico proveniente de Venezuela", según denuncia Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y de un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de 4.500 soldados.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha advertido que el despliegue militar supone una "amenaza" para la paz de la región y un intento de forzar un "cambio de régimen" en Venezuela. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias