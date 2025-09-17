Cabello acusa a la DEA de dirigir una operación de "falsa bandera" contra Venezuela

Caracas, Venezuela.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos de dirigir una operación de "falso positivo", tras la incautación de 3.692 kilos de cocaína que eran transportados en una lancha proveniente presuntamente de Colombia.

"Esa lancha con drogas era una operación de falsa bandera de la DEA para acusar a Venezuela, iban a salir cuatro detenidos con cédula venezolana, eso lo están contando ellos, los detenidos, eso lo están diciendo ellos", señaló Cabello en una rueda de prensa.

El funcionario indicó que el objetivo de la DEA era "hacer creíble" que la lancha incautada procedía de Venezuela.

Además, Cabello dijo que durante los primero ocho meses de este año, se han incautado sesenta toneladas de drogas en el país.

"Esa es la mayor cantidad que se ha capturado desde el año 2010", añadió el número dos del chavismo.

El pasado lunes, Cabello informó que cuatro personas fueron detenidas en el estado Falcón (noroeste) acusadas de transportar 3.692 kilos de cocaína, provenientes, aseguró, de la Guajira en Colombia.