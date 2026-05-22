USA exigirá a migrantes temporales salir del país para solicitar residencia permanente

Washington, Estados Unidos

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que exigirá a los migrantes temporales salir de Estados Unidos para poder solicitar la residencia permanente, conocida como "green card". El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) argumentó en un comunicado que así lo estipula la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero que los sucesivos Gobiernos no habían hecho cumplir esa disposición. Bajo esta política, las personas que se encuentren en Estados Unidos con visas temporales, como las destinadas a trabajo, turismo o estudios, y que deseen cambiar su estatus a residente permanente, deberán abandonar el país y tramitar el proceso ante el consulado estadounidense en su lugar de origen.

Las visas temporales, conocidas como "visas de no inmigrante", incluyen la B‑1 y B‑2, para quienes viajan por negocios o turismo; la F‑1 y la M‑1, dirigidas a estudiantes de programas académicos; y diversas categorías de trabajo temporal, como las H‑1B para ocupaciones especializadas y las H‑2A y H‑2B para labores agrícolas y no agrícolas, entre otras. Actualmente, algunos migrantes temporales solicitan un cambio de estatus migratorio dentro de Estados Unidos porque califican para la residencia ya sea por matrimonio, empleo o reunificación familiar, y piden su "green card" desde el país, un proceso que puede tardar años y durante el cual se les renuevan sus visados. El Gobierno de Trump, sin embargo, planea que esas personas regresen a sus países y acudan a un consulado del Departamento de Estado para los trámites, salvo en circunstancias excepcionales que no han sido especificadas.

"Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la 'green card' deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales", declaró el portavoz de USCIS, Zach Kahler. De esta forma, aseguró, "se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente" en Estados Unidos. "La ley se redactó de esta manera por una razón y, aunque se ha ignorado durante años, cumplirla contribuirá a que nuestro sistema sea más justo y eficiente", apuntó.