EE.UU. pide a México incrementar los esfuerzos contra el terrorismo y el narcotráfico

Ciudad de Mexico, México.

El secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, contó que en su reunión del jueves con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablaron de temas clave entre ambos países, especialmente de que el Gobierno mexicano incremente sus esfuerzos contra los "narcoterroristas". "Fue un placer reunirme hoy con Claudia Sheinbaum y con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson", señaló Mullin en un mensaje en la red social X.

"Discutimos prioridades clave de EE.UU., incluyendo: fortalecer los esfuerzos de México contra los narcoterroristas, sostener el progreso en la lucha contra el tráfico de personas y narcóticos ilegales, reforzar los compromisos operativos para nuestra seguridad fronteriza compartida y prevenir la migración ilegal", añadió. Mullin puntualizó que bajo el mando del presidente Donald Trump "hemos logrado una seguridad fronteriza histórica de EE.UU." y que las alianzas sólidas y la coordinación constante son fundamentales para que Estados Unidos vuelva a ser un país seguro. A inicios de marzo pasado, en la iniciativa 'Escudo de las Américas', promovida por Trump, casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe prometieron cooperar con EE.UU. para combatir con fuerza militar a los "narcoterroristas", pero el Gobierno mexicano, no invitado al encuentro, se ha negado constantemente a operaciones militares estadounidenses en su territorio.