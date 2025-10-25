Trump llega a Catar en una breve parada en su viaje a Malasia

Estados Unidos.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, llegó este sábado a Catar en una breve parada técnica de camino a Malasia, durante la que está previsto que se reúna en el avión presidencial con el emir y el primer ministro catarí.

El Air Force One aterrizó en la base aérea Al Udeid de Catar, a las 20:04 hora local ( 17:04 GMT), en un vuelo de unas seis horas procedente de la base alemana de Ramstein, donde también se detuvo para repostar combustible.

En el encuentro de Trump con el emir, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, se espera que participe el secretario de Estado, Marco Rubio, que se unirá a la comitiva presidencial rumbo a Kuala Lumpur, informó la Casa Blanca.